Парламенты всех регионов РФ проголосовали за поправки в конституцию

Москва, 13 марта. Парламенты всех 85 российских регионов поддержали внесение поправок в конституцию. Последними за корректировку основного закона страны проголосовали Камчатский край, ЯНАО, Тува и Адыгея.

Отметим, что необходимый для внесения изменений минимум был достигнут еще 12 марта, когда за поправки высказались 57 регионов, передает KP.ru.

Инициатором исправления конституции является президент РФ Владимир Путин. В январе, выступая с посланием к Федеральному собранию, он предложил внести коррективы, чтобы реализовать ряд социальных и административных реформ.

В частности, речь идет об изменении баланса власти с усилением роли законодательного органа. Кроме того, поправки закрепляют в конституции обязанность государства индексировать пенсии и увеличить размер маткапитала. Для этого была создана специальная рабочая группа, задача которой — отобрать и подготовить поправки. 11 марта Совет Федерации одобрил закон о поправках. Теперь документ должен проверить Конституционный суд, и если законопроект не противоречит российскому законодательству, он будет вынесен на всенародное голосование.

Как показал опрос ВЦИОМ, больше половины россиян (64%) готовы поддержать внесение изменений в конституцию. С 6 марта доля сторонников поправок выросла на 22%. Практически все россияне (87%) знают о предстоящем голосовании, а каждый второй (49%) может назвать точную дату мероприятия — 22 апреля.