Жена Овечкина пожаловалась на нехватку продуктов в супермаркетах США из-за коронавируса

Вашингтон, 13 марта. Супруга известного российского хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская пожаловалась на дефицит продуктов в американских супермаркетах. Соответствующий пост она разместила в своем профиле в социальной сети Instagram.

По словам Анастасии, на данный момент спасает только русский магазин. В американских супермаркетах закончились многие товары, в том числе туалетная бумага, консервы и макароны, рассказала жена Овечкина. Она призналась, что специально приехала в русский магазин, так как там ситуация намного лучше. Об этом пишет «Царьград».

«Здесь есть продукты — не то что в их американских супермаркетах», — возмущенно рассказала Анастасия.

Она заметила, что такая ситуация сложилась из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

О вспышке пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в китайском городе Ухань стало известно в конце 2019 года. Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй заявил, что власти страны смогут победить коронавирус на всей территории Китая до конца марта. По его словам, 99% случаев заболевания пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, были зафиксированы на территории Китая.

Коронавирус стремительно распространяется по миру. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила пандемию COVID-19 в мире. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что американская армия могла завезти коронавирус в Ухань. Таким образом он отреагировал на заявление главы Центра по предупреждению и контролю заболеваний (CDC) Роберта Редфилда, который рассказал, что в США у нескольких людей, которые скончались, как предполагалось ранее, от гриппа, нашли коронавирус после смерти.