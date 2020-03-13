Гознак рассказал о защите российских банкнот от вирусов

Москва, 13 марта. Российские банкноты обрабатываются специальными антисептическими веществами, поэтому защищены от вирусов и микробов, заявили в пресс-службе производителя банкнот Гознака.

«При изготовлении банкнотной бумаги для российских банкнот применяются специальные добавки с антисептическими свойствами. Поверхность таких банкнот уже не является идеальной средой для размножения бактерий и микроорганизмов», — заявили РИА Новости в компании.

Как отметили в пресс-службе Гознака, вероятность, что на банкнотах присутствуют какие-то патогенные микроорганизмы, минимальна. При этом в организации напомнили, что с точки зрения профилактики при обращении с банкнотами единственная рекомендация — мыть руки.

В середине недели Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемией вспышку нового типа коронавируса, который впервые был зафиксирован в китайском городе Ухань в конце прошлого года. В мире уже заразились инфекцией свыше 136 тысяч человек, погибли порядка 5 тысяч.