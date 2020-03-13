Суд в США открыл Конгрессу секреты из доклада Мюллера о «русском следе»

В США набирает обороты президентская гонка, в конце которой, по всей видимости, встретятся действующий глава государства Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден.

Пользуясь возможностями предвыборной агитации, противники вновь поднимают на щит, казалось бы, уже отыгранные сюжеты — попытку импичмента Трампа из-за «русского следа» и коррупционный скандал вокруг семейства Байденов. Федеральное агентство новостей взяло на себя труд отделить мух от котлет.

Выпускайте Мюллера!

Федеральный апелляционный суд Соединенных Штатов на заседании 10 марта решил, что комитеты Конгресса могут получить доступ к секретным файлам расследования экс-спецпрокурора Роберта Мюллера.

Напомним, что так называемый «доклад Мюллера», опубликованный в апреле 2019 года, описывал гипотетическое «вмешательство России» в выборы американского президента в 2016 году. Однако на момент публикации доклад пестрел (а точнее, чернел) цензурными лакунами, за которыми скрывалась некая конфиденциальная информация.

Значительная часть текста была отцензурирована и представляла собой вымаранные строчки со скупыми комментариями: «Чувствительно для дальнейшего расследования», «Раскрывает методику следствия», «Личные данные», «Вопрос Большого жюри» и т. п. Говоря проще, целые страницы доклада Мюллера были скрыты цензурой даже от сенаторов США — «во избежание».

Подобный подход Минюста США уже тогда вызвал немалое возмущение среди конгрессменов-демократов. Ведь именно с помощью мюллерского доклада они пытались добиться своей главной цели — импичмента Трампа. Президент США, по мнению «синих», победил на выборах 2016 года исключительно благодаря «русским хакерам и пропагандистам». И за это его нужно немедленно, как можно скорее, прямо сейчас отстранить от власти — не считаясь с мнением американских избирателей.

Даже к моменту публикации доклада гипотеза о «кремлевском агенте Дональде» выглядела откровенным издевательством над здравым смыслом. Получалось, что некие сказочные русские с бюджетом в несколько тысяч долларов смогли каким-то образом обеспечить избрание Трампа президентом в масштабах всех Соединенных Штатов — не считаясь ни с десятками спецслужб США, ни с волей 330-миллионного американского народа. Впрочем, не стоит искать здравый смысл там, где рулит политическая целесообразность...

Теперь же возглавляемый демократом Джерри Надлером судебный комитет Палаты представителей, явно не знакомый с русской пословицей о кулаках и драке, вздумал найти новые статьи для импичмента Трампа. И, судя по всему, указанное решение апелляционного суда дает ему возможность порыться в тех самых закрытых цензурой строчках доклада Мюллера.

Спасти кандидата Байдена

Надо признать: попытка демократов достать из шкафа «скелет старика Мюллера», чтобы вновь попугать им избирателей Трампа, выглядит жалко. Общественное мнение США уже отреагировало на результаты праймериз «синих», на которых с помощью явного партийного сговора победил Байден, показательной шуткой:

«Можно ли избрать президента США с помощью нескольких сотен долларов и интернет-пропаганды? Нет, нельзя и Блумберг это доказал: 400 млн долларов вам не хватит даже на праймериз!»

В этой сентенции каждое слово — правда. Вплоть до оглашения результатов праймериз все рейтинги показывали практически равную популярность Байдена и другого известного демократа — бывшего мэра Нью-Йорка мультимиллиардера Майкла Блумберга. Но они лишь делили второе и третье места, тогда как фаворитом гонки называли сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса.

Блумберг, не считаясь с расходами, сорил деньгами налево и направо, потратив за несколько месяцев астрономическую сумму. Однако целый ряд манипуляций руководства Демпартии, в том числе снятие нескольких ключевых кандидатов «второго ряда», призвавших сторонников голосовать за «старину Джо», вызвало перераспределение голосов в пользу уже казавшегося непроходным Байдена.

Спрашивается: если четыреста с лишним миллионов долларов не помогли экс-мэру крупнейшего мегаполиса США добраться даже до выборов, то как сумели «русские хакеры» обеспечить победу Трампа за свои жалкие копейки? Вопрос, конечно, риторический...

Так или иначе, ставка функционеров «синих» на Байдена, которая будет окончательно оформлена в июле, на съезде выборщиков Демпартии в Милуоки, оставляет открытым вопрос: а чем спасать этого 77-летнего старика, пребывающего на грани деменции, в противостоянии с обладающим всей полнотой власти Трампом?

Ведь выборы президента пройдут уже 3 ноября, и в ближайшие месяцы по Байдену будут лупить из всех орудий. Причем бить есть за что: в бытность вице-президентом при Бараке Обаме у Байдена завязались открыто коррупционные отношения с тогдашним президентом Украины Петром Порошенко и кучей украинских чиновников. Речь там шла о типичной сделке «деньги в обмен на влияние»: за решение или хотя бы лоббирование деликатных пожеланий киевских толстосумов «старина Джо» получал от них вполне материальную «поддержку».

Да еще и пристроил на хлебное место своего бесталанного сынка-наркомана. Такая квалификация Хантера Байдена — отнюдь не досужая выдумка.

«Если посмотреть его автобиографию и что он делал, то он просто наркоман, алкоголик и все такое прочее», — заявил бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин в интервью личному адвокату президента Трампа Рудольфу Джулиани.

При этом экс-генпрокурор добавил, что дело в отношении украинской компании Burisma, где и подвизался зиц-председателем Хантер, было прекращено незаконно, а самого Шокина отстранили и впоследствии отравили ртутью по личному приказу Байдена-старшего.

Отсюда вырисовывается картина будущего позора кандидата от демократов. За недолгие три месяца, которые отделяют партийный съезд от выборов-2020, на американских избирателей будут вывалены все интимные подробности о похождениях Байдена и его непутевого сынка на Украине, благо компромата там — даже не «вагон и маленькая тележка», а целый бронепоезд с орудийными платформами большого калибра.

Из них-то Байдена и будут «мочить» прямой наводкой — а в ответ «синие» попытаются еще раз сыграть в «русское вмешательство». Хоть это и будет игра в одни ворота.

Никто не боится нафталина

В самом деле, 448-страничный текст финального отчета Мюллера уже в момент публикации оказался «холостым выстрелом». Документ, который должен был, по идее, представить ясную трактовку событий, связанных с выборами 2016 года, и дать оценку действиям всех лиц, причастных к «преступлениям против выборной системы США», оказался смысловой пустышкой.

Изначально грозно выглядевший тезис о «заговоре России с целью избрания Трампа», с которым противники хозяина Белого дома носились три года «расследования», в итоговом докладе Мюллера предстал в виде ничем не обоснованных обвинений, к тому же плохо связанных между собой. Оказалось, что титанические усилия спецпрокурора привели к ничтожному результату: он банально ничего не нарыл!

И дело не в цензурных лакунах — они пусть и затрудняли, но ничуть не заслоняли общую канву предположений и выводов. Большая часть цензурных исключений касалась не каких-то эксклюзивных фактов, а методов получения информации, напрямую завязанных на деятельность американских спецслужб: негласный шпионаж в Интернете, нелегальную прослушку, тайную проверку электронной почты и содержимого соцсетей. А также — практически полный доступ к информации пользователей Facebook или Google, которых и без того не раз ловили на сливе конфиденциальных данных спецслужбам США.

Под цензуру попала и та часть доклада Мюллера, что касается пресловутого участия в избирательной кампании Трампа т. н. «русских троллей». Казалось бы, в этом разделе не может быть никакой секретности! Трудно представить себе «немножко разоблаченного тайного агента» или «совершенно секретную предвыборную интернет-пропаганду». Но в этой части доклада мы видим глубокие цензурные правки, исключившие из итогового текста его добрую половину.

Особенно смешно выглядит то, что цензура сопровождает цитаты из конкретных разделов уже опубликованных обвинительных заключений Мюллера. Например, заключение от 16 февраля 2018 года, в котором спецпрокурор обвинял некое «Агентство интернет-исследований» (АИИ), якобы обеспечившее голосование за Трампа.

Большая часть цензурных лакун, касающихся АИИ, отсылает к загадочному документу с номером SM-2230634, повествующему о «русских троллях» в таком стиле: «Организация росла достаточно быстро... (Цензура: чувствительно для дальнейшего расследования)». Судя по всему, перед нами — не более чем аналитическая записка какой-то разведки США, построенная на изучении открытых источников, но щедро приправленная спецслужбистской тайной.

В общем, доступ к «скелету Мюллера» судебный комитет Палаты представителей Конгресса США, конечно, получит. Вопрос в том, можно ли кого-то напугать этим нафталином. Насмешить — уж точно получится.