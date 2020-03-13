Минздрав Турции выявил второй случай заражения коронавирусом

Анкара, 13 марта. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил о втором больном коронавирусом в стране. Об этом он написал в Twitter.

По словам главы ведомства, первым заразившимся был мужчина, вернувшийся из поездки в Европу. На данный момент вся его семья находится на карантине. Коджа уточнил, что накануне врачи провели обследование еще одного пациента.

«У нас есть еще один заболевший, он из окружения первого больного. Мы начали принимать меры с тем, чтобы удержать распространение вируса в этих границах», — написал он.

Накануне шесть новых случаев заражения коронавирусом было зафиксировано в РФ. Как передает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания, четыре случая выявлено в Москве, по одному — в Калининграде и Краснодарском крае. Отмечается, что все заболевшие посещали страны, в которых наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.

Власти предпринимают все необходимые меры для локализации заражения. Уже установлены все лица, с которыми контактировали новые заболевшие, они находятся под наблюдением специалистов.

Всего, по последним данным, в РФ зарегистрировано 34 случая заражения коронавирусом COVID-19. Заболевание было выявлено у 31 гражданина РФ, двух граждан Китая и одного гражданина Италии. При этом, граждане КНР, россияне, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess, и еще один соотечественник уже побороли вирус и выписаны.

Напомним, о появлении коронавируса нового типа стало известно в конце 2019 года, когда власти КНР зафиксировали первые случаи заражения в городе Ухань провинции Хубэй.