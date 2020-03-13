Кадыров дал несколько советов по борьбе с коронавирусом

Грозный, 13 марта. Глава Чечни Рамзан Кадыров дал россиянам несколько советов, которые помогут не заразиться коронавирусом. Прежде всего политик призывает сограждан отказаться от зарубежных поездок, не посещать массовые мероприятия и не водить на них своих детей.

«Мусульманам предписано в день пять раз молиться, строго следить за своим здоровьем, особенно трепетно относиться к вопросам соблюдения норм гигиены, чистоты, порядка», — пишет Кадыров в Telegram-канале.

Кадыров добавил, что власти Чечни со своей стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы не допустить распространения инфекции на территории республики.

Напомним, что вспышка пневмонии, вызываемой коронавирусом нового типа, впервые произошла в Китае в конце прошлого года. Очагом распространения заразы стал китайский город Ухань и провинция Хубэй. За несколько месяцев инфекция успела распространиться по всему миру, что привело к сильнейшему экономическому спаду и отмене целого ряда крупных мероприятий. Так, например, уже отменен чемпионат Испании по футболу и соревнования баскетбольной Евролиги. Под вопросом оказались летние Олимпийские игры и Евро-2020.

Общее число заразившихся во всем мире составило 126,3 тыс. человек, из них 4,6 тыс. человек умерло. Всемирная организация здравоохранения уже назвала ситуацию с коронавирусом пандемией. По предварительной информации, источником распространения инфекции стали летучие мыши, которые являются элементом китайской кухни.