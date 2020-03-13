В «Гознаке» рассказали о способах защиты российских банкнот от коронавируса

Москва, 13 марта. Денежные банкноты России защищены от вирусов и вредных микробов, потому что обрабатываются специальными антисептическими веществами. Об этом сообщили в пресс-службе «Гознака».

В учреждение рассказали, что при производстве бумаги для купюр в нее добавляют специальные антисептические вещества, что делает поверхность банкноты непригодной для размножения вредоносных вирусов, передает РИАМО.

«В этой связи вероятность того, что на банкнотах, передаваемых нашим предприятием Банку России, присутствуют какие-либо патогенные микроорганизмы, минимальна», — сказали в «Гознаке».

Стоит отметить, что этот факт не отменяет очевидной гигиенической процедуры. Специалисты советуют всегда мыть руки после взаимодействия с банкнотами.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения призывает чаще пользоваться любыми вариантами цифровой оплаты из-за коронавируса. Несмотря на то, что опасная китайская инфекция в основном распространяется с помощью кашля и чихания, в некоторых случаях вирус может сохраняться на твердых поверхностях, таких как монеты, передает «Ридус».