Эксперты спрогнозировали рост инвестиций в жилье в России

Москва, 13 марта. Доля жителей крупных городов России, инвестирующих в жилую недвижимость, может вырасти в два раза в связи с падением на финансовых рынках. Такую ситуацию спрогнозировали эксперты и участники рынка.

По оценкам специалистов, покупка ликвидной квартиры может принести прибыль в 30–40% в течение трех лет. Кроме того, к концу текущего года жилье может подорожать на 15–20%. При этом выгоднее всего вкладывать средства в однокомнатные квартиры в крупных городах, считает директор федеральной сети агентств недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов.

«Краткосрочные инвестиции на полгода–год менее оправданны и могут принести убытки. Поэтому тем, кто сейчас приобретает квартиры для инвестиций, необходимо набраться терпения», — рассказал он «Известиям».

Также недвижимость может подорожать не только в связи с обвалом цен на нефть и влиянием коронавируса на мировую экономику, но и в том случае, если Центробанк поднимет ключевую ставку. Дополнительно повлиять на повышение стоимости недвижимости могут темпы инфляции и рост цен на стройматериалы иностранного производства.

Эксперты считают, что число частных инвесторов на рынке жилья увеличится в следующие 3–5 месяцев. Ощутимую выгоду могут получить те, кто хранил сбережения в валюте.

Ранее финансовый омбудсмен Павел Медведев рассказал Федеральном агентству новостей, что подорожает в связи с падением рубля. Он призвал разумно тратить деньги и воздержаться от крупных покупок.