В России предложили продавать экспресс-тест на ВИЧ в аптеках и автоматах

Москва, 13 марта. Депутат Государственной думы России Виктор Зубарев предложил расширить продажи экспресс-тестов на ВИЧ в России. Свое обращение он направил в Министерство здравоохранения РФ.

В частности, предлагается внести экспресс-тесты на ВИЧ в минимальный ассортимент лекарств, который предусмотрен в аптеках.

Парламентарий призвал расширять продажи экспресс-тестов на ВИЧ в вендинговых автоматах при условии надлежащего обращения с такими изделиями и соблюдения требований к их хранению. Доступность таких тестов, которые в том числе смогут определить наличие или отсутствие инфекции по слюне, поможет гражданам контролировать свое здоровье и выявлять заболевание на ранней стадии, отметил «ФедералПресс».

По словам Зубарева, нужно также обновить список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и дополнить его современными и качественными препаратами для терапии ВИЧ-инфекции.

«Полагаем также, что настоящие предложения могут быть рассмотрены в качестве отправной точки для проведения масштабной социальной кампании в День Всемирной борьбы со СПИДом, расширяющей потенциал гражданской осознанности и вовлеченности россиян в транзитные, безопасные и общедоступные средства для ранней диагностики», — приводит RT фрагмент обращения парламентария.

Согласно данным Роспотребнадзора, на территории России официально зарегистрировано около миллиона человек, у которых ВИЧ-положительный статус. Почти две трети с ВИЧ-инфекцией — мужчины, указал телеканал «360».