Симптомы китайского коронавируса проявились у Лукашенко

Минск, 13 марта. Симптомы коронавируса COVID-19 проявились у президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом пишет белорусская пресса.

По данным СМИ, белорусский лидер чувствует недомогание и даже потерял сознание.

Слухи подтверждаются тем фактом, что Лукашенко перенес традиционную встречу с общественностью «Большой разговор с президентом».

Представитель Лукашенко Наталья Эйсмонт дала странный комментарий по этому поводу, при этом признав связь отмены мероприятия с эпидемией коронавируса.

«Дело не только и не столько в коронавирусе», — заявила пресс-секретарь белорусского президента.

Вчера, 12 марта, премьер-министр Канады Джастин Трюдо добровольно поместил себя под карантин после того, как у его супруги были обнаружены признаки коронавирусной инфекции. Позже у первой леди подтвердился диагноз, передавало Федеральное агентство новостей.

Напомним, о появлении коронавируса нового типа власти Китая сообщили в конце декабря 2019 года после того, как первые случаи заражения были зарегистрированы в городе Ухань провинции Хубэй. Первых заболевших объединяло отношение к рынку морепродуктов.

Несмотря на меры, предпринятые в Китае, инфекция распространилась за пределы страны и была зафиксирована в более чем 100 государствах. Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в Южной Корее, Иране и Италии.