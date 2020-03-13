Роспотребнадзор рассказал, как защититься от коронавируса

Москва, 13 марта. Роспотребнадзор дал россиянам несколько советов, которые помогут защититься от коронавируса.

Прежде всего специалисты советуют следить за гигиеной рук. После каждого посещения общественного места рекомендуется тщательно мыть руки с мылом в течение 20 секунд, а после насухо вытирать одноразовым полотенцем. Чтобы поддерживать постоянную чистоту рук, стоит использовать антисептические салфетки или гели. Лучше всего для этого подойдут средства, созданные на основе спирта.

Особое внимание сотрудники Роспотребнадзора уделили мобильным телефонам. Подобные гаджеты является переносчиками возбудителей гриппа и других болезней, поэтому смартфон может стать причиной заражения коронавирусом.

«Как избежать инфекции? Регулярно обрабатывать сам телефон антисептическими средствами, особенно там, где корпус гаджета соприкасается с лицом. Если есть чехол, то его при обработке нужно снимать и обрабатывать отдельно (а лучше вообще обходиться без него)», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что вспышка пневмонии, вызываемой коронавирусом нового типа, произошла в Китае в декабре прошлого года. За это время инфекция успела распространиться по всему миру. На сегодняшний день общее число зараженных составляет 126,3 тыс. человек, из них 4,6 тыс. человек умерло, 69,3 тыс. — выздоровело. В России подтверждено 28 случаев заражения, летальных исходов нет.

Эпидемия коронавируса уже стала причиной отмены ряда массовых мероприятий. Речь, в частности, идет о чемпионате Испании по футболу и соревнованиях баскетбольной Евролиги. Всемирная организация здравоохранения уже признала ситуацию с коронавирусом пандемией.