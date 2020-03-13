США сокращают численность учений, но коронавирус не терпит полумер

США объявили о планах сократить численность учений «Защитник Европы — 2020», однако такой подход не поможет обеспечить безопасность как граждан европейских стран, так и самих военнослужащих.

Крайне высокая скорость распространения коронавирусной инфекции в мире заставила руководства США и НАТО поменять свои взгляды. Всего неделю назад генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что учения Defender-2020 пройдут своим чередом, но вирус, вероятно, этих слов не услышал.

Количество случаев заражения в мире приближается к отметке 150 тысяч, и это вынудило европейское командование Вооруженных сил США принять решение о сокращении численности предстоящих учений.

«После тщательного анализа учений Defender Europe — 2020 в свете нынешней вспышки коронавируса мы внесем изменения в план и сократим количество американских участников», — говорится в пресс-релизе на официальном сайте командования.

Тем не менее американцы обещают, что «первостепенные цели учений будут достигнуты». Точное количество участников учений от США пока не названо.

В европейском командовании США утверждают, что изменения в состав участников учений вносятся, чтобы не допустить распространение коронавируса.

«Охрана здоровья наших военнослужащих, а также наших союзников и партнеров является главной задачей. Мы серьезно относимся к вспышке коронавируса и уверены, что, приняв это важное решение, мы продолжим вносить свой вклад в предотвращение дальнейшего распространения вируса».

Но с медицинской точки зрения уменьшение количества участников даже в несколько раз никак не защитит ни европейцев, ни американцев от угрозы распространения инфекции. По словам врачей, чтобы полностью защитить себя от коронавируса, достаточно соблюдать два простых условия: не появляться в местах большого скопления людей, особенно там, где невозможно держать дистанцию, и тщательно мыть руки, чтобы не перенести вирус на слизистые оболочки. Очевидно, что крупномасштабные военные учения — явно не то место, где люди смогут следовать этим советам: военнослужащим придется постоянно контактировать друг с другом, и вряд ли им смогут обеспечить возможность воспользоваться проточной водой и мылом чаще, чем пару раз в день.

Кроме того, никто не сможет исключить вероятность контактов между участниками учений и местным населением: по сценарию учений, военная техника уже перебрасывается из США в европейские воздушные и морские порты, а оттуда — в Восточную Европу. Этот процесс никак не изолирован от гражданских грузоперевозок, и обслуживающий персонал военных транспортных средств вполне может общаться с другими людьми. Также военная техника, прибывшая из Штатов по морю и воздуху, затем направляется в Польшу и страны Балтии по европейским автомагистралям, в том числе заезжает на автозаправки. Вероятность того, что в какой-то момент в этой цепочке случайностей возникнет всего лишь один зараженный коронавирусом человек, огромна. Дальше инфекция все сделает сама.

Большинство представителей мира политики и бизнеса понимают, что шутить с вирусом не стоит, поэтому отменяют крупные конференции, несмотря на финансовые потери. Более того, руководству НАТО даже не надо далеко ходить за примером: 11 марта Министерство обороны Норвегии (член НАТО с 1949 года) не стало рисковать и отменило проведение учений Cold Response.

В альянсе же, похоже, не хотят лишать себя праздника, которого все так ждали. Возможно, натовцы боятся создать впечатление, что они отступили перед лицом опасности. Но еще хуже будет, если на совести администрации НАТО окажутся тысячи новых случаев заболевания.