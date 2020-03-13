МЧС рассказало о самых опасных для человека клещах

Москва, 13 марта. Наиболее опасными для человека являются таежные и лесные клещи, укусы которых могут передавать бактерии и вирусы. Об этом говорится в официальном обращении МЧС РФ.

В ведомстве предупредили россиян о раннем начале весенне-летнего периода, когда просыпаются опасные переносчики клещевого энцефалита. В данном случае речь идет о таежных Ixodes persulcatus и лесных клещах Iricinus, которые начали нападать на человека намного раньше из-за аномально теплой погоды.

Сотрудники МЧС напоминают, что клещи чаше всего обитают вдоль троп и наползают на людей с растительности, пик их активности приходится на май-июнь и август-сентябрь. Как подчеркивают в ведомстве, укусы клещей чаще всего безболезненны, обнаружить его на теле можно случайно или при специальном осмотре. На месте укуса возникает воспаление. Важно, как обращают внимание в МЧС, как можно скорее обнаружить и удалить клеща, чтобы в организм попала меньшая доза возбудителя.

Россиянам напомнили, что одной из самых эффективных средств защиты от клеща является вакцинация. Если человек планирует отправиться в эндемичные районы, то ему обязательно нужно сделать прививки от клещевого энцефалита не менее чем за 2,5 месяца до выезда.

Напомним, сезон активности клещей в этом году может затянуться на восемь месяцев вместо обычных шести. Об этом заявили в центре эпидемиологии Роспотребнадзора. В ведомстве пояснили, что опасные насекомые начали просыпаться на месяц-полтора раньше привычного срока из-за аномально теплой зимы.