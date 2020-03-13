Путин объяснил высокие зарплаты глав ряда госкомпаний

Москва, 13 марта. Руководители ряда государственных компаний получают очень высокие зарплаты, поскольку это соответствует рыночной стоимости услуг управленцев такого уровня. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства признался, что сам не приветствует слишком высокие зарплаты руководства некоторых госкомпаний, получающих бюджетные средства.

«Меня самого это, честно говоря, задевает и коробит, я согласен», — подчеркнул президент.

При этом Путин отметил, что в данной ситуации не все так просто, как кажется на первый взгляд. Российский лидер обсуждал эту проблему с топ-менеджерами.

«[Они] нанимают большое количество иностранных специалистов, они работают эффективно, и они чего-то стоят на рынке, на международном рынке труда», — пояснил глава государства.

Также президент напомнил, что нигде в мире руководство не получает меньше рядовых сотрудников, поэтому и российские госкомпании должны соблюдать определенную разницу между зарплатами начальников и подчиненных.

Кроме того, Путин привел в качестве аналогии ситуацию в авиации, когда гражданские летчики стали получать больше военных.

«Вынуждены были брать пилотов иностранных компаний, особенно имеющих опыт работы на «Боингах», на европейских машинах. Вынуждены были повысить им уровень заработной платы под европейские и американские стандарты», — сказал президент в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Глава государства отметил, что это перекосило рынок труда, поскольку пилоты стали уходить из армии в гражданскую авиацию.