Названа дата обнаружения первого зараженного коронавирусом в Китае

Пекин, 13 марта. Первый случай заражения коронавирусом нового типа в Китае был выявлен еще 17 ноября, а не в декабре, как считалось ранее. Об этом говорится в документах китайского правительства.

Отмечается, что речь идет о 55-летнем жителе провинции Хубэй, откуда стала распространяться эпидемия коронавируса. По данным издания South China Morning Post, в ноябре в провинции выявили 10 человек, зараженных вирусом. При этом ни один из них не был назван «нулевым пациентом» — первым заразившимся, с которого началось распространение эпидемии.

Ранее глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения Китая Чжун Наньшань заявил, что массовое заражение новым типом коронавируса может остановиться к июню.

По мнению специалиста, если бы некоторые страны не отнеслись бы к инфекции столь серьезно, не предприняв обстоятельные меры, эпидемия могла бы продолжаться куда дольше. При этом Чжун Наньшань призвал правительства других государств следовать инструкциям Всемирной организации здравоохранения и прилагать все усилия на национальном уровне.

Исследователь считает, что более теплая погода может замедлить распространение коронавируса, которым на сегодняшний день заразились почти 125 тысяч человек по всему миру.

Чжун Наньшань является 83-летним эпидемиологом, которому приписывают помощь в остановке вспышки тяжелого острого респираторного синдрома, более известного как атипичная пневмония. Данное заболевание появилось в начале XXI века и в 2002–2003 годы распространилась в ряде стран Юго-Восточной Азии.