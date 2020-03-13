Жителей Междуреченска предупредили о стае волков на окраине города

Кемерово, 13 марта. Жителей Междуреченска просят воздержаться от прогулок в одиночестве из-за стаи волков. Следы диких животных были обнаружены в окрестностях города, местные егери патрулируют территорию на снегоходах.

Следы, оставленные стаей волков, были найдены между поселком Камешок и рекой Назас в Кемеровской области. По словам местных жителей, дикие животные напали и убили козу. Кроме того, в Сети опубликовано видео, на котором запечатлено нападение на собаку. Позже выяснилось, что волки к этому инциденту не имеют отношения, пес подрался со стаей таких же собак, а не волков.

Однако жителей близлежащих населенных пунктов все-таки просят воздержаться от прогулок по одиночке и быть бдительными, передает «Газета Кемерова».

«Если лыжники выходят на прогулку, то надо собираться группами по три-четыре человека», — сообщил председатель городской организации охотников и рыболовов Николай Самаковский.

По словам специалистов, поведение волков является непредсказуемым и голодные животные вполне способны напасть на человека.