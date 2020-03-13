Сингапур запретил въезд иностранцам из ряда европейских стран из-за коронавируса

Сингапур, 13 марта. Власти Сингапура запретили въезд в страну тем, кто в течение последних двух недель был в европейских странах с неблагоприятной ситуацией с коронавирусом, сообщила местная газета Strats Times.

Этот запрет касается также транзитных пассажиров. Он начнет действовать в ночь на понедельник.

«Граждане этих государств [Италии, Испании, Германии и Франции], а также иностранцы не смогут въехать в Сингапур из-за резкого роста числа инфицированных коронавирусом», — сказал министр национального развития Лоуренс Вон, выступая на пресс-конференции.

Кроме того, сингапурцы и лица, имеющие разрешение на постоянное проживание в стране, в случае посещения опасных государств будут помещаться на карантин на две недели.

Сингапур также немедленно закрывает свои порты для любых круизных судов без различия к месту регистрации.

Внутри страны также запрещается проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий, которые могут собрать свыше 250 участников.

Более 136 тысяч заражены новым типом коронавируса по всему миру. Число погибших от инфекции достигает пяти тысяч, указал Infox.ru.