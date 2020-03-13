Путин заявил, что нынешний уровень госучастия в экономике является сбалансированным

Москва, 13 марта. Уровень участия государства в экономике России сейчас сбалансирован, об этом рассказал президент России Владимир Путин.

Российский лидер сообщил об этом в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину». Как считает глава государства, меньше половины из 20 крупнейших компаний страны являются структурами с государственным участием.

«Я считаю, что у нас в целом сбалансированная ситуация», — подчеркнул он.

При этом Путин уточнил: вопрос не в том, частные они или государственные, а в том, как они работают. Он объяснил, что приватизацию нельзя считать самоцелью, важно, чтобы компании работали «грамотно, с доходом, приносили доход государству». Он напомнил, что предприятия с государственным участием, такие как «Роснефть», «Газпром», «Татнефть» и Сбербанк, являются крупнейшими налогоплательщиками в РФ.

Ранее Путин констатировал, что у РФ достаточно ресурсов для обеспечения стабильности экономики. Выступая в Госдуме, Путин говорил о сложной экономической ситуации в стране и в мире, обострившейся в связи с турбулентностью на нефтяных рынках и коронавирусом. Он выразил уверенность, что Россия достойно преодолеет период нестабильности и укрепит национальную экономику.

Президент отметил, что в мире происходят кардинальные изменения, которые носят необратимый характер. По его словам, образная картина этих изменений дополняется коронавирусом и «пляшущими» ценами на нефть, вместе с которыми скачет курс рубля.