Российскую актрису Наталью Андрейченко задержала полиция в Мексике

Москва, 13 марта. Российскую актрису Наталью Андрейченко, получившую широкую известность благодаря роли няни в советском фильме «Мэри Поппинс», задержала полиция в Мексике.

Андрейченко попала в поле зрения правоохранительных органов в связи с центром духовных практик, где она снимает ролики для своих онлайн-курсов. Актриса решила сделать одно из видео в руинах древнего города Майя в Ушмале, однако, как стало известно позже, снимать там категорически запрещено, а использовать квадрокоптер — тем более. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Полицейские узнали о съемках совершенно случайно — они проезжали мимо и подумали, что мужчина-оператор пристает к девушке. Однако, как оказалось, он просто снимал петличку с одежды Андрейченко. Съемочная группа призналась, что поступила глупо, рассказав полицейским о съемках видео. Об этом сообщил пиар-директор актрисы Ян Трунцев, пишет Starhit.

«Они спросили, не пристают ли к женщине? И тут мы сделали глупость, сказав, что никто ни к кому не пристает, мы просто снимаем видео для проекта. Узнав, что мы ведем съемку, не имея на то разрешения, полицейские сразу забрали Наталью и всю съемочную группу в участок», — поделился Трунцев.

Всех доставили в полицейский участок. Российская актриса была очень эмоциональна и требовала, чтобы ее и всю команду отпустили. Сотрудники правоохранительных органов Мексики пошли на уступки съемочной группе и приняли решение всех отпустить домой, передает телеканал «360».

«Если бы они нашли засунутый в объемную сумку Натальи квадрокоптер, она бы села в тюрьму. Об этом успел шепнуть по дороге член группы, постоянно проживающий в Мексике. В общем, хорошо то, что хорошо кончается», — подытожил Ян Трунцев.

Как напоминает «Газета.ru», Андрейченко ранее пожаловалась на агрессию, с которой ей пришлось столкнуться после возвращения из своего временного уединения в Мексике.

«Ребят, у меня такое чувство, что вы все больные. Вы что в зомби все превратились, не можете себе представить жизнь без телефонов?» — возмутилась Наталья Андрейченко.

Российская актриса обратилась к подписчикам с просьбой больше не посещать ее блог. Как известно, она отправилась в джунгли на встречу с духовными лидерами из разных стран мира, но встретила непонимание со стороны многих пользователей Сети.