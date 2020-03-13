Баранец обвинил США в ведении «хитрой игры» вокруг российского оружия

В США восхитились бесшумно исчезающими в океане российскими «Бореями». Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец уверен, что комплименты западной прессы в сторону российского оружия являются элементом информационной игры.

Как пишет американское издание The Drive, российские атомные подводные лодки проекта 955A (шифр «Борей-А») обладают уникальными техническими возможностями — они могут «исчезнуть на бескрайних просторах океана и оставаться как можно более скрытными». Так американские журналисты прокомментировали ролик телеканала «Звезда», посвященный подлодке К-549 «Князь Владимир».

Стоит отметить, что в США очень пристально следят за разработками оборонно-промышленного комплекса России. В свою очередь, Виктор Баранец признался, что анализирует то, что пишет западная пресса о российских вооружениях.

«Иногда диву даешься, когда западные аналитики просто лопаются от восхищения тактико-техническими характеристиками наших новых вооружений. Когда я читал восторженные комплименты, то мне показалось, что это элемент хитрой информационной игры, которая заставляет наших конструкторов и адмиралов усыплять и терять бдительность. Причем иногда хвалят незаслуженно. Создается впечатление, что нас пытаются ввести в заблуждение. Тем более когда ты знаешь, какие на самом деле тактико-технические характеристики есть», — заявил Баранец в интервью Федеральному агентству новостей.

По словам военного эксперта, вокруг российского оружия Соединенные Штаты ведут «ушлую, хитрую и зачастую мошенническую игру».

«С одной стороны, западная разведка «знает», что один из типов российских вооружений страдает каким-то серьезным недостатком. Разведка добыла или выкупила эту информацию. Тем не менее, зная об этой слабости, Запад закрывает глаза и начинает упоительно расточать комплименты, мол, вот какие великие русские. Это нужно для того, чтобы мы развесили уши и были довольные собой. С другой стороны, мы наблюдаем совершенно другое мнение, когда Запад начинает ревностно реагировать на появление наших новых вооружений. Вот такие полярные точки в информационном освещении [российского оружия западными странами] действительно существуют», — добавил собеседник ФАН.

Ранее издание New Scientist со ссылкой на управление военно-морской разведки ВМС США сообщило, что американские разработчики представили беспилотную подводную лодку проекта CLAWS, которая при помощи искусственного интеллекта сможет самостоятельно принимать решение об атаке вражеских кораблей и субмарин. Однако военный аналитик Василий Дандыкин при сравнении беспилотной подлодки США CLAWS и российской субмарины «Посейдон» заявил о бесперспективности американского аналога.

Напомним, в феврале стало известно, что к 2028 году Вашингтон оснастит ударные подводные лодки Virginia гиперзвуковыми ракетами. Эту статью предлагается включить в военный бюджет на 2021 финансовый год.