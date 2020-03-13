В России зафиксирован рост спроса на тепловизоры

Москва, 13 марта. Спрос на тепловизоры и инфракрасные термометры значительно возрос в России из-за вспышки коронавирусной инфекции, компании не успевают производить устройства.

По словам заместителя коммерческого директора компании «Техно-Ас» Виктора Васильева, раньше компания получала один запрос в день, сейчас же — около 100. К организациям, производящим тепловизоры и инфракрасные термометры, обращаются аэропорты, предприятия и другие.

«За последние три недели мы распродали практически все складские запасы. Из-за коронавируса в Китае нельзя заказать новую партию. Распродаем то, что осталось в наличии», — цитируют «Известия» Ярослава Пащенко, менеджера по продажам ООО «Русгеоком».

В Минпромторге сообщили, что в России сейчас разрабатывают тепловизоры, состоявшие полностью из отечественных комплектующих. Этим вопросом, в частности, занимается холдинг «Швабе» госкорпорации Ростех. В госкорпорации отметили, что стоимость прибора российского производства будет на 20% ниже зарубежных аналогов. Устройство, ожидается, будет готово в ближайшие недели.

Вспышка пневмонии, вызванная новым типом коронавирусной инфекции, была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Постепенно вирус распространился за пределы КНР, указал Infox.ru. Число заразившихся по всему миру превысило 136 тысяч человек, от инфекции скончались четыре тысячи человек.