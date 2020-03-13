Манукян: Только коронавирус может спасти Little Big от провала на Евровидении

Группа Little Big представила клип на песню, с которой поедет от России на Евровидение-2020 в Роттердам. Автор резонансных публикаций о шоу-бизнесе блогер Вадим Манукян, который изначально скептически отнесся к выбору участников конкурса от нашей страны, раскритиковал клип, назвав произведение пустым и бездарным. По мнению блогера, ребята заранее облажались, и на Евровидении Россию ждет неминуемый провал, от которого может спасти только отмена конкурса из-за пандемии, вызванной коронавирусом.

Эффект обманутых ожиданий. Колонка Вадима Манукяна

С момента объявления Little Big посланниками от России на Евровидение-2020 я говорил, что болеть за эту группу не буду. Мой музыкальный вкус, возможно, неидеальный, категорически не сочетается с их творчеством. Но все утверждали, что эту необычную для наших широт группу, работающую в стиле панк-рэйв, любит Европа, и что это лучший на сегодня выбор для Евровидения, которое в России так популярно.

На фоне завышенных ожиданий все, безусловно, ждали от Little Big чуда. Признаюсь, я тоже пребывал в надежде. Но чуда, увы, не произошло. А вот эффект обманутых ожиданий очевиден.

На мой взгляд, и песня, и клип, который представила группа, просто провальные. Песня откровенно скучная, да и быстро надоедает. С клипом вообще какая-то беда. Такая презентация никуда не годится. На мой вкус, все это выглядит просто бездарно. Есть ощущение, что все сварганили на скорую руку — и вот результат.

Многие музыкальные критики, которые еще вчера буквально взахлеб поддерживали решение отправить Little Big на Евровидение от России, мол дескать, ребята едут только за победой, сегодня не скрывают своего разочарования. Вот и Яна Рудковская явно ожидала большего. Согласен с критиками: победа российской группе, похоже, не светит, дай бог в финал проползти.

Так и хочется сказать: «А я вас предупреждал!»

А если бы Панайотов?

А теперь, взвесив все «за» и «против» и оценив мифические шансы России на победу, давайте подумаем, что было бы, если бы на Евровидение все-таки послали Александра Панайотова, как предлагали многие известные музыканты и продюсеры. (Лично мне очень нравился такой вариант, и я был чрезвычайно огорчен, что выбор пал не на него).

Я задал вопрос Александру, как ему песня и клип, с которыми Little Big поедет покорять Евровидение. В ответ Панайотов, не промолвив ни слова, лишь развел руками. Дескать, а что он теперь-то может сделать.

Александр был готов представить Россию, и потенциал у его песен явно не хуже. Даже если бы он не победил, лично я бы гордился таким участником от России на Евровидении. А по итогу — хайп победил голос.

Что нас ждет в Роттердаме? Мне кажется, провал, от которого излишне распиаренную группу Little Big может спасти только отмена конкурса из-за разразившейся пандемии, вызванной коронавирусом.