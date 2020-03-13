Путин заявил, что санация банков была нужна для защиты миллионов вкладчиков

Москва, 13 марта. Санация банков была необходима для защиты средств миллионов вкладчиков, при этом Центробанк в будущем собирается возвращать на рынок активы, полученные в рамках оздоровления банковского сектора. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, есть те, кто считают себя «пострадавшими» в результате санации.

«Но делал Центральный банк это для того, чтобы миллионы не пострадали, чтобы слабые финансовые учреждения не набрали денег немеренно у населения <…> и потом бы растворились куда-нибудь в Лондон, как обычно», — подчеркнул Путин.

Президент обозначил основные претензии, которые обычно предъявляют к Банку России в связи с оздоровлением банковского сектора. В частности, звучат заявления, что ЦБ якобы «забрал под себя много финансовых учреждений» и будто бы выплатил большие деньги акционерам. Однако, по словам Путина, на самом деле акционерам почти ничего не выплачивали, а деньги потратили на компенсации для граждан, чтобы они понесли минимальный ущерб от санации. Глава государства отметил, что Центробанк не намерен «вечно держать у себя» собранные в рамках санации средства.

«[Центробанк] собирается санировать и выводить их на рынок. И такой план у Центрального банка есть, и [глава ЦБ Эльвира] Набиуллина мне об этом докладывает», — рассказал президент в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Напомним, очистка банковского сектора от сомнительных кредитных организаций и учреждений, испытывающих финансовые проблемы, началась в 2013 году после того, как Набиуллина возглавила ЦБ. Небольшие банки лишались лицензий, а их вкладчикам Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплатило свыше 1,5 триллиона рублей. Пик санации пришелся на 2014–2016 годы, сейчас процесс находится на завершающей стадии.