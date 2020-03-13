Греки острова Лесбос обвиняют ЕС в равнодушии к проблеме мигрантов из Турции

Экспансия мигрантов с территории Турции привела к фактическому уничтожению туристической индустрии некогда популярного курорта на греческом острове Лесбос, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Мигранты рубят оливковые рощи на дрова, воруют овец у фермеров, занимаются грабежами и поджогами. Местная полиция даже не рискует заходить в палаточные лагеря, в результате мигранты распоясались настолько, что атакуют съемочные группы журналистов, используя мачете.

Местные жители с горечью рассказывают, что центральные власти Греции не только не пытаются избавить Лесбос от мигрантов, но даже собирались расширить зоны расселения мигрантов, построив на острове еще несколько лагерей. Недавно это вызвало силовое противостояние фермеров с греческим спецназом.

Предприниматель Аристидис, владелец магазина строительных товаров в Митилини, рассказал ФАН, как местные жители воспринимают нашествие мигрантов.

— На Лесбосе происходят беспорядки из-за мигрантов. Можете рассказать, что именно здесь происходит?

— К нам на остров прибыло очень много мигрантов, поэтому у нас поменялись условия жизни. Мы потеряли туризм, очень сильно упала экономика, потому что перестали приезжать туристы. И в целом все очень сильно ухудшилось с тех пор.

— Как давно появилась проблема с мигрантами?

— Около четырех лет назад началось постоянное увеличение численности мигрантов, сейчас на острове их насчитывается 32 тысячи. Проблема стоит серьезно, мы дошли до предела, когда это уже невозможно переносить. Несмотря на это огромное число мигрантов, постоянно прибывают новые. И условия жизни стали очень тяжелыми и для них, и для нас.

— Я правильно понимаю, неделю назад греки вышли с протестом против строительства еще одного лагеря для мигрантов?

— Все верно. Все местные люди выступили, потому что власти из Афин хотели здесь сделать закрытый новый центр для мигрантов. Но здесь никто не согласен с этим, все против. Мы хотим обратного, чтобы все эти центры для мигрантов закрылись, а не открывались еще и новые.

— Как отреагировали местные власти на выступление людей?

— Это был первый раз, когда мы восстали все вместе с руководством.

— Как прошел протест?

— Люди перегородили дорогу для строительной техники, но вместе с техникой прибыли еще и подразделения полиции специального назначения, они очень жестоко обошлись с людьми, которые мирно протестовали. Люди всего лишь выступают против строительства новых лагерей. Против нас использовали водометы и слезоточивый газ, побили наши автомобили, стекла, даже резиновыми пулями стреляли, очень жестоко обошлись. При этом мы заставили их отступить. Мы до сих пор сомневаемся, что это были греки, они бы так не поступили с нами. Сейчас несколько местных юристов подали иск против этого подразделения полиции за то, что они уничтожали наше имущество и применяли силу.

— А чем вам мешают мигранты, что именно не устраивает?

— Те условия для жизни, которые создает этот поток мигрантов, очень сильно изменили в худшую сторону нашу жизнь. Они воруют овец, рубят оливковые деревья на дрова, создают проблемы на ровном месте. Ты идешь в больницу, а там толпа мигрантов, их принимают в первую очередь, и ты ждешь в огромной очереди, потому что их очень много, гораздо больше, чем греков. Если идешь в банк, то там то же самое, ждешь очередь к банкомату. Они режут друг друга ножами и мачете, часто бывают драки. Все это создает проблемы для жизни в спокойном ранее городе.

— А в целом как вы оцениваете миграционную политику Европейского союза?

— Европа на нас наплевала. Она не защищает нас и не придает нам большого значения. Европе все равно.