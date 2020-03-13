Москва, 13 марта. Популярная российская телеведущая Анфиса Чехова дала советы по позированию для моделей XL на собственном примере. Она опубликовала пост в социальной сети Instagram.

Чехова рассказала, что нужно умело пользоваться всеми достоинствами своего тела и фигуры. По ее словам, телезрители говорят ей, что на фото она худее, чем в эфире.

«И если отбросить тот факт, что видео прибавляет человеку порядка восьми лишних килограммов, то открою вам секрет: Выигрышная поза на фото может значительно уменьшить пропорции тела, выделить бедра, сузить талию и прикрыть живот», — написала она.

Чехова приложила практические инструкции — фото и видео — как можно на снимках получиться стройнее.

Ранее телеведущая Анфиса Чехова поздравила мужскую часть подписчиков с 23 Февраля в своем Instagram. Для поздравительного поста телеведущая выбрала обнаженную фотографию. На снимке Анфиса Чехова изображена со спины, демонстрируя свои татуировки. Выбор данного ракурса она объяснила тем, что защитник — это человек, прикрывающий тыл. Телеведущая призвала мужчин защищать женщин, в том числе от них самих.

Ранее Анфиса Чехова пожаловалась на мужчин, которые присылают ей непристойные фотографии в личные сообщения в Instagram. По словам телеведущей, она ежедневно получает фотографии с изображением мужских гениталий и таких сообщений становится все больше.

Подобное поведение мужчин расстраивает знаменитость. Как она говорит, снимков накопилось так много, что их хватит чтобы «заполнить Третьяковскую галерею». Анфиса Чехова утверждает, что эти фотографии не рассматривает и тем более не намерена отвечать на такие сообщения.