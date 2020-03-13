Первый этап «Формулы-1» Гран-при Австралии отменили из-за коронавируса

Москва, 13 марта. Первый этап чемпионата «Формулы-1» сезона-2020 Гран-при Австралии отменен из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте серии.

После того, как стало известно о коронавирусной инфекции у члена команды «Макларен», было проведено совещание девяти команд, указали в серии.

«Эти обсуждения завершились тем, что большинство команд считают, что гонка не должна состояться», — говорится в сообщении.

Ранее было объявлено, что Гран-при Китая будет перенесен, а Гран-при Бахрейна пройдет без зрителей.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового типа коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 136 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели. Более четырех тысяч человек скончались от инфекции.

Первые случаи заражения COVID-19 — официальное название инфекции — были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), первые образцы вакцины будут готовы через полтора года.

Массовое заражение новым типом коронавируса может остановиться к июню, считает глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения Китая Чжун Наньшань. По его словам, этом произойдет при условии всеобщей мобилизации.