Сооснователь «Яблока» Лукин заявил о готовности выйти из партии

Москва, 13 марта. Член Совета Федерации и один из основателей «Яблока» Владимир Лукин объявил о готовности выйти из партии. Об этом сообщило нижегородское отделение «Яблока» на своей странице в Twitter.

«Сенатор Лукин, который голосовал за принятие поправок в конституцию в Совете Федерации, подал заявление, что готов выйти из партии «Яблоко», — говорится в сообщении.

Также в аккаунте разместили фото обращения Лукина к главе федерального политкомитета «Яблока» Григорию Явлинскому. Член Совфеда подчеркнул, что возлагает окончательное решение по данному вопросу на Явлинского и своих «товарищей по партии».

Напомним, внести изменения в конституцию предложил президент РФ Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию 15 января. Подготовкой поправок занималась специальная рабочая группа.

11 марта Госдума РФ одобрила законопроект о поправках в окончательном чтении, в тот же день документ утвердили в Совете Федерации. 22 апреля состоится всероссийское голосование по пакету предлагаемых изменений.