Группа Little Big рассказала, как изменилась их жизнь после новости о Евровидении

Москва, 13 марта. Петербургская группа Little Big, которая представит Россию на международном песенном конкурсе Евровидение в Нидерландах, рассказала, как изменилась жизнь участников коллектива за последнюю неделю.

Гостями специального выпуска шоу «Бригада У» на «Европе Плюс» стал коллектив Little Big. Участники рейв-группы готовятся представить Россию на Евровидении. Конкурс пройдет с 12 по 16 мая этого года в Роттердаме.

Участники провокационного рейв-проекта поделились, что традиционно их день начинается около 10.00 утра, однако если есть съемки, то они могут вообще не ложиться спать. Лидер группы Илья Прусикин прокомментировал победу певицы Нетты на Евровидении в 2018 году. По словам радиоведущих, она признавалась в любви к Little Big.

«Она очень крутая. Энергичная, как на сцене, так и в жизни», — заметил лидер группы, пояснив, что виделся с певицей год назад.

Участники Little Big рассказали, как изменилась их жизнь после новости о том, что они представят Россию на Евровидении. Как признался Илья Прусикин, сейчас приходится мало спать.

«Второго марта нам сказали, что мы едем на Евровидение. Мы не ожидали. В прошлом году мы хотели поехать, в этом мы такие: «Ну, давай отошлем заявку, все равно никто нас не возьмет». Мы по приколу отсылаем и… нас берут. Прикол вышел из-под контроля. И мы понимаем второго марта, что нам до девятого числа нужно сделать песню и клип», — поделился со слушателями Илья Прусикин.

По его словам, конкурсная песня была написана не с нуля, она была придумана во время отдыха. Лидер питерской группы заметил, что никаких ограничений как не было, так и нет. Евровидение не наложило отпечаток на творчество, пояснил он.

«Самый главный ценз, который есть — он привычный. Не материться, без пошлостей. Где мы играем там должно быть хорошо», — подчеркнул Илья Прусикин.

Конкурсную песню и клип показали 12 марта в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. По словам Прускина, и трек, и сам клип уже были готовы 9 марта — группа выполнила условия оргкомитета, однако «дальше вышла небольшая задержка». Планируется, что на конкурс в Нидерланды поедет 15-20 человек.

«А в тур человек 12–13. С нами ездит костюмер, визажист, парикмахер — это мы самостоятельно в турах в порядок себя приводим», — рассказала солистка рейв-группы Little Big Софья Таюрская.

Радиоведущие поинтересовались, есть ли у участников группы звездная болезнь. На этот вопрос ответил Прусикин, заметив, что на нее совсем нет времени. Он отметил, что участники коллектива — все из рок-групп. По словам лидера Little Big, «коллектив состоит на 75% из рок-артистов».

«И мы все с андерграунд сцены, можно даже сказать метал-сцены», — пояснил Илья. «А я попсовичка», — сказала Софья.

Оказывается, участники Little Big участвовали в съемках для «Мумий Тролля» и IOWA. Они принимают предложения только в том случае, если понравится композиция, однако «если песня не нравится, то никакие деньги не помогут».

Сейчас ребята продолжают подготовку к международному песенному конкурсу Евровидение и много репетируют.

«Мы сделаем все, что от нас зависит. Делаем, что делаем и будь, что будет!» — сказали в заключение участники питерской рейв-группы Little Big.

Напомним, в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале состоялась премьера клипа на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты отправятся представлять Россию на Евровидение-2020. Трек напоминает другие работы коллектива — в нем слышатся латиноамериканские и зажигательные, мотивы.