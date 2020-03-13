Шерин объяснил, зачем США могут использовать коронавирус против Китая

МИД Китая заподозрил военнослужащих Соединенных Штатов в причастности к появлению коронавируса в Ухани. Депутат Госдумы Александр Шерин уверен, что только власти США заинтересованы в хаосе и массовой гибели людей на территории Китая.

В частности, недавно глава американского Центра по предупреждению и контролю заболеваний Роберт Редфилд заявил, что у нескольких американских граждан, которые якобы скончались от гриппа, после смерти был обнаружен коронавирус. При этом власти США не раскрывают точные данные по количеству погибших от опасной инфекции.

Позже прокомментировал данное заявление представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, который также обвинил в возможном заносе вируса в Ухань военных США.

«Когда в США появился так называемый нулевой пациент? Сколько человек заражены? В какие больницы их привезли?» — задал вопросы дипломат.

Он призвал американские власти быть честными и опубликовать информацию о количестве заболевших и умерших от коронавируса. По его словам, в США должны объясниться перед Китаем.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин пояснил, что, действительно, власти США очень недовольны растущим экономическим и военным влиянием Пекина.

«У американцев с Китаем существуют очень четкое противостояние и серьезная конкуренция. Они делят первенство в мире по экономическому показателю. Конечно, численность населения Китая и ежегодно растущий оборонный бюджет не оставляют равнодушными Соединенные Штаты Америки. Воевать с Китаем и давить на него экономическими санкциями бесполезно. Это очень сильное государство», — заявил Шерин в беседе с Федеральным агентством новостей.

В текущих условиях в Соединенных Штатах понимают, что «разговаривать с Китаем с позиции силы нельзя», говорит парламентарий. По его словам, Вашингтон мог использовать коронавирус как оружие против Пекина.

«В силу того, что государство является мононациональным и есть сильная этническая разница с европейцами, то против конкретного этноса [китайцев] могло быть направлено бактериологическое оружие, которое могло быть разработано американскими специалистами и заброшено на территорию Китая. Может быть, это и китайские люди могли быть заражены на территории США. Но однозначно это так и есть. Никто, кроме США, не заинтересован в том, чтобы в связи с эпидемией [коронавируса] был хаос и массовая гибель людей на территории Китая», — заверил собеседник ФАН.

Ранее глава департамента здравоохранения Огайо Эми Эктон сообщала, что в американском штате Огайо могут быть заражены более 100 тысяч жителей. При этом на сегодняшний день в штате официально зарегистрированы лишь пять подтвержденных случаев инфицирования.

Напомним, вспышка опасной инфекции, вызванной коронавирусом, была зафиксирована в городе Ухань провинции Хубэй в конце 2019 года. На данный момент ранее неизвестным заболеванием уже заражено более 132 тыс. человек в 114 странах. Жертвами вируса стали более 4,9 тыс. человек.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила пандемию коронавируса в мире. В ближайшие дни и недели специалисты организации ожидают увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.