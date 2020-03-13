Бородина из Куршевеля попросила поклонников не учить ее жить

Москва, 13 марта. Телеведущая «Дома-2» Ксения Бородина ежедневно делится фотографиями в социальной сети Instagram. Бородина отметила свое 37-летие на французском курорте в Куршевеле, несмотря на то, что Франция сейчас переживает тяжелую ситуацию в связи с распространением коронавируса.

Она возмущенно высказалась о подписчиках, советующих ей отсидеть 14-дневный карантин после возвращения в Москву.

«Ребят, вы думаете, мне пять лет и без вашего совета в комментариях я совсем не разберусь в этой жизни. Я взрослый человек и прекрасно понимаю как мне и что делать, указы я читать умею!» – написала она.

По словам Бородиной, паника из-за вируса страшнее самого коронавиурса. При этом многие осудили ее за этот пост.

«Это у вас все просто. Когда хотите, тогда и летите, а у большинства людей отпуск раз в году. И как быть», — прокомментировал один из фанатов. «В первую очередь, вы о своих детях не подумали. Эгоисты, а во-вторых, о других людях в Москве, уже дальше», — согласились в комментариях.

Ранее глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения Китая Чжун Наньшань заявил, что массовое заражение новым типом коронавируса может остановиться к июню.

По словам специалиста, если бы некоторые страны не отнеслись бы к инфекции столь серьезно, не предприняв обстоятельные меры, эпидемия могла бы продолжаться куда дольше. При этом Чжун Наньшань призвал правительства других государств следовать инструкциям Всемирной организации здравоохранения и прилагать все усилия на национальном уровне.

Эксперт считает, что более теплая погода может замедлить распространение коронавируса, которым на сегодняшний день заразились почти 125 тысяч человек по всему миру.

Чжун Наньшань является 83-летним эпидемиологом, которому приписывают помощь в остановке вспышки тяжелого острого респираторного синдрома, более известного как атипичная пневмония. Данное заболевание появилось в начале 21 века и в 2002-2003 годах распространилась в ряде стран Юго-Восточной Азии.