Российские звезды пожелали удачи Нурмагомедову перед боем с Фергюсоном

Москва, 13 марта. Российские звезды обратились к бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову перед поединком с американцем Тони Фергюсоном. Продюсер Иосиф Пригожин и рок-музыкант Александр Ф. Скляр пожелали спортсмену удачи и рассказали, чего ждут от встречи.

Пригожин отметил, что Фергюсон — очень достойный соперник, поэтом продюсер не берется прогнозировать исход боя. Также Пригожин подчеркнул, что Нурмагомедов талантливый боец.

«Я горжусь своим земляком и надеюсь, что победа будет за Хабибом. Всевышний и удача в этот день будут на его стороне», — сказал продюсер.

По словам Пригожина, с полной уверенностью утверждать, что Нурмагомедов победит, нельзя, но, безусловно, «мы все этого хотим».

«Мы можем только пожелать ему удачи. <…> Хочу передать большой привет Хабибу. Ждем тебя с победой, дорогой», — подытожил продюсер.

Александр Скляр рассказал РЕН ТВ, что постарается посмотреть поединок. Музыкант ждет честной игры и серьезного противоборства.

«Мы хотим, чтобы это было красиво. Но самое главное, чтобы это было честно и достойно», — отметил лидер группы «Ва-БанкЪ».

Также Скляр подчеркнул, что бои — это спорт, вызывающий уважение, поскольку на ринге проявляются бойцовские и мужские качества характера.

Поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона пройдет 18 апреля в Нью-Йорке (утром 19 апреля по московскому времени) в рамках турнира UFC 249. Сейчас бойцы считаются лучшими спортсменами своего дивизиона.

Отметим, что Нурмагомедов ранее одержал 28 побед в 28 поединках. За Фергюсоном числятся 25 побед и три поражения.