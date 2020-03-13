Роспотребнадзор рассказал, как улучшить качество сна 

Москва, 13 марта. Специалисты Роспотребнадзора дали советы, как улучшить качество сна. Об этом говорится на сайте ведомства. В пятницу, 13 марта, во всем мире отмечают День сна.

Основной целью Всемирного дня сна является привлечение внимания к проблемам, связанным со сном, к важности здорового сна. Как уточнили эксперты, нужно ограничить употребление тяжелой, острой, сладкой пищи минимум за четыре часа до сна. По словам специалистов, кроме того, нужно исключить кофеин минимум за шесть часов до сна.

«Регулярная физическая активность (только не непосредственно перед сном), удобные постельные принадлежности, комфортная температура в спальне», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее финские ученые в преддверии отмечаемого сегодня Всемирного дня сна выступили с заявлением о пользе подремать на рабочем месте. Речь не идет о многочасовом сне, однако работодатели должны с пониманием относиться к тому, что тот или иной сотрудник решил несколько минут поспать, например, после обеда. Ученые подчеркнули, что здоровье крайне зависимо от количества сна, который оказывает влияние на производительность, что уже заставляет некоторые компании пересматривать отношение к отдыху.

По словам ученого, недостаток сна у работающих граждан обходится большинству развитых стран в 2% от их ВВП. К тому же, дневной сон может помочь улучшить работоспособность, не мешая ночному сну.

Проведенные исследования показали, что 15–20 минут сна в обеденное время положительно влияют на настроение и концентрацию внимания во второй половине рабочего дня, сообщает «Газета.ru».