В Китае заявили о сложности возобновления производства в стране

Пекин, 13 марта. Осложнение эпидемиологической обстановки в мире создает очень много неопределенностей для восстановления производства в Китае. Об этом рассказал замминистра промышленности и информатизации КНР Синь Гобинь.

По его словам, по всему государству, за пределами провинции Хубэй загрузка производственных мощностей крупных промышленных предприятий превышает 95%. Политик добавил, что в среднем около 80% работников предприятий уже вернулись на рабочие места, а загрузка средних и малых предприятий достигла 60%.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что армия Соединенных Штатов могла завезти коронавирус в Ухань. Таким образом, Чжао Лицзянь отреагировал на заявление главы Центра по предупреждению и контролю заболеваний (CDC) Роберта Редфилда, который рассказал, что в США у нескольких людей, которые скончались, как предполагалось ранее, от гриппа, нашли коронавирус после смерти.

Отметим, что количество заболевших в Китае снижается с каждым с днем благодаря эффективным карантинным мерам, принятым китайским правительством. В свою очередь, в Европе число зараженных продолжает расти. Центром эпидемии остается Италия.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что передвижение внутри страны будет ограничено из-за эпидемии коронавируса.

Попасть из одного региона Италии в другой можно лишь «по необходимости, из-за работы или в связи с здоровьем», заявил Конте. В российской дипмиссии сообщили, что для перемещения между регионами Италии россиянам потребуется заполнить специальную форму, где будет указано обоснование передвижения. Граждане РФ, намеревающиеся вернуться на родину, должны в качестве обоснования выбрать пункт «возвращение к месту жительства».