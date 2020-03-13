ВВС США рассказали о разрушавшейся в космосе советской ракете

Вашингтон, 13 марта. Третья ступень космической ракеты-носителя «Циклон-3», запущенной СССР в 1991 году, разрушилась в космосе с образованием более 70 обломков. При этом фрагменты ракеты разлетелись на сотни километров. Об этом свидетельствуют данные сайта Space-track.org ВВС США.

Ракета была изготовлена на украинском «Южмаше» и запущена 29 лет назад для вывода на орбиту метеорологического спутника «Метеор-3» с космодрома Плесецк. 12 февраля 2020 года ее третья ступень разрушилась в космическом пространстве. В настоящее время военные США внесли в специальный каталог 78 объектов ступени советской ракеты.

Отмечается, что фрагменты находятся на высотах от 599 до 1819 километров. До момента взрыва ракета находилась на максимальной орбите 1206 километров над землей, сообщает РИА Новости.

Напомним, в конце 2019 года астрономы заявили, что не исключают в будущем падения советского разгонного блока ДМ-03, который летом вывел на орбиту российско-германскую обсерваторию «Спектр-РГ», на Луну. По словам ученого, российско-турецкий телескоп РТТ-150 в Анталье еще на начальном этапе выведения обсерватории обеспечил наземную поддержку в определении ее положения, пишет «Газета.ru».

По словам ученных, летом 2019 года они видели в одном поле зрения и «Спектр-РГ» и разгонный блок. Однако сейчас разгонный блок улетел, и никто не знает, куда он прилетит.