Помпео попытался объяснить введение санкций против «дочки» Роснефти

Москва, 13 марта. Государственный секретарь США Майк Помпео прокомментировал решение Вашингтона ввести санкции против еще одной швейцарской структуры «Роснефти» — TNK Trading International S.A. (TTI). Об этом он написал в Twitter.

Ранее в американском Министерстве финансов заявили, что ограничения связаны с тем, что компания «работает в нефтяном секторе венесуэльской экономики». Они потребовали в срок до 20 мая свернуть бизнес в Венесуэле. После этой даты за сотрудничество с этими компаниями могут последовать американские санкции.

Как уточнил Помпео, Вашингтон «ввел санкции с целью усадить президента Венесуэлы Николаса Мадуро за стол переговоров».

«Мы ввели санкции в отношении TNK Trading International, которой владеет «Роснефть», — сказал он.

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ высказали позицию относительно санкций, которые были введены США против одной из дочерних компаний «Роснефть» — Rosneft Trading. Россия категорически не приемлет подобные действия Вашингтона, заявили дипломаты.

По данным МИД РФ, количество попыток США надавить на Россию посредством создания помех для внешнеэкономических связей и отказа в выдаче американских виз с 2011 года дошло уже до 80.

Отмечается, что нередко за подобным использованием административного ресурса стоит банальное желание США создать преимущество для своих же компаний, которые неспособны честным путем выдерживать конкуренцию с российскими производителями.

Дипломаты подчеркнули, что подобная политика Вашингтона подрывает свободу мировой торговли и повышает всеобщую напряженность. Они посоветовали Америке осознать, что давлением на РФ успеха добиться нельзя.