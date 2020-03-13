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Помпео попытался объяснить введение санкций против «дочки» Роснефти

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Помпео попытался объяснить введение санкций против «дочки» Роснефти

Москва, 13 марта. Государственный секретарь США Майк Помпео прокомментировал решение Вашингтона ввести санкции против еще одной швейцарской структуры «Роснефти» — TNK Trading International S.A. (TTI). Об этом он написал в Twitter.

Ранее в американском Министерстве финансов заявили, что ограничения связаны с тем, что компания «работает в нефтяном секторе венесуэльской экономики». Они потребовали в срок до 20 мая свернуть бизнес в Венесуэле. После этой даты за сотрудничество с этими компаниями могут последовать американские санкции.

Как уточнил Помпео, Вашингтон «ввел санкции с целью усадить президента Венесуэлы Николаса Мадуро за стол переговоров».

«Мы ввели санкции в отношении TNK Trading International, которой владеет «Роснефть», — сказал он.

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ высказали позицию относительно санкций, которые были введены США против одной из дочерних компаний «Роснефть» — Rosneft Trading. Россия категорически не приемлет подобные действия Вашингтона, заявили дипломаты.

По данным МИД РФ, количество попыток США надавить на Россию посредством создания помех для внешнеэкономических связей и отказа в выдаче американских виз с 2011 года дошло уже до 80.

Помпео попытался объяснить введение санкций против «дочки» Роснефти

Отмечается, что нередко за подобным использованием административного ресурса стоит банальное желание США создать преимущество для своих же компаний, которые неспособны честным путем выдерживать конкуренцию с российскими производителями.

Дипломаты подчеркнули, что подобная политика Вашингтона подрывает свободу мировой торговли и повышает всеобщую напряженность. Они посоветовали Америке осознать, что давлением на РФ успеха добиться нельзя.

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