Доктор Мясников рассказал, как защититься от вирусов без лекарств

Москва, 13 марта. Главный врач ГКБ №71, телеведущий Александр Мясников рассказал о не требующих лекарств способах защиты от вирусных инфекций.

Врач отметил, что вирусные инфекции очень опасны и «преподнесут еще много сюрпризов». В качестве подтверждения своих слов эксперт напомнил о ситуации с коронавирусом COVID-19. Мясников подчеркнул, что озаботиться защитой от вирусов должен каждый человек.

Главным способом защиты врач назвал укрепление иммунитета, который ослабляют курение, употребление алкоголя, отсутствие физических нагрузок, сидячий образ жизни и хронические болезни.

«Понятно, что укрепляет иммунитет – пресловутый ЗОЖ. Вирус особенно опасен для пожилых, хроников, людей с вредными привычками. Группа населения, которая на себя смолоду не обращает внимания, попадает в группу наиболее высокого риска», — подчеркнул Мясников.

Врач напомнил, что физические нагрузки, правильное питание, здоровый сон и режим дня служат основой крепкого иммунитета. Еще одной важной составляющей эксперт назвал прививки, которые доктор рекомендует делать всем, кто старше шести месяцев.

Мясников заявил, что лекарства не смогут заменить вакцинацию и здоровый образ жизни и поделился своим секретом сильного иммунитета.

«Вирусные инфекции нельзя лечить – но можно предотвратить. Я не боюсь, потому что вакцинируюсь, занимаюсь спортом, ныряю в прорубь и закаляюсь. И я не верю, что меня может свалить какая-то простуда», — заявил врач.

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