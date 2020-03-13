Профессор медицины из США обвинил Турцию в сокрытии эпидемии коронавируса ради туристов

Вашингтон, 13 марта. Турция замалчивает начавшуюся в стране эпидемию нового коронавируса COVID-19, чтобы не лишиться доходов от туристического потока. Об этом заявил профессор медицины Питтсбургского университета Эргин Косйылдырым в статье для издания The National Interest.

По словам эксперта, очень странно, что официально первый случай коронавируса в Турции был зарегистрирован лишь 10 марта. Во-первых, Турция граничит с Ираном, где уже давно бушует эпидемия, а число зараженных превысило 10 тысяч человек. Во-вторых, в турецком Стамбуле находится аэропорт, являющийся одной из самых загруженных воздушных гаваней региона.

Кроме того, Косйылдырым отметил, что для выявления случаев инфицирования Турция применяет собственные ПЦР-тесты. В Анкаре уверяют, что даже поставляют эти тесты другим странам, в том числе и США, однако американский профессор опроверг это утверждение. По мнению эксперта, не повышает уровень доверия к Турции и политика сокрытия «неугодной» информации, осуществляемая за счет давления на журналистов и независимую Турецкую медицинскую ассоциацию (TMA), а также запросов в соцсети об удалении контента.

Профессор из США уверен, что Анкара боится не только паники, но и потери туристического потока. Экономика Турции находится в затянувшемся кризисе, и потеря денег иностранных туристов может стать для нее фатальной, отметил Косйылдырым.

Точку зрения американского эксперта поддерживает и работающий в Турции российский журналист Иван Стародубцев.

«Стамбул — это современный Вавилон, там огромное количество наций, это ключевая для региона транзитная точка. И я считаю невероятным, что коронавирус минует Турцию», — сказал он в эфире «Вести FM».

По словам Стародубцева, турецкий Минздрав дезинформирует население о ситуации с коронавирусом, а в соцсетях распространяют слухи об «исключительной устойчивости» турок к COVID-19 и «эффективности» местной кухни и народной медицины против инфекции.

Также журналист посоветовал россиянам отказаться от отдыха в Турции, поскольку в турецком обществе зреют антироссийские настроение, передает «Экономика сегодня». После обострения в сирийском Идлибе в Сети начали появляться различные угрозы со стороны турок. Также были зафиксированы реальные случаи нападения.