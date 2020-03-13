Little BIG представила песню Uno для Евровидения-2020. События дня. ФАН-ТВ

Коронавирус впервые выявлен в Краснодарском крае Все еще небольшие, но уже стабильные темпы набирает коронавирус в России. Шесть новых случаев инфекции выявлено в нашей стране. Из них четыре в Москве, а также по одному в Калининграде и в Краснодарском крае. Все пациенты недавно посещали страны, где эпидемия уже распространилась. Но о каких именно государствах идет речь — не уточняется. Для Краснодарского края этот случай первый, в то время как для Калининградской области уже второй. Москва и вовсе лидирует в России по числу зараженных — на счету нашей столицы уже 19 пациентов с коронавирусом. Общее число по стране достигло 34. Напомним, что с 13 марта наши авиакомпании временно ограничивают полеты в Италию, Германию, Испанию и Францию. Впрочем, обратные рейсы для наших сограждан по-прежнему действуют.

Трамп высказался об обстреле Эт-Таджи в Ираке А президент США Дональд Трамп снова ополчился на Иран. Политик предположил, что именно исламская республика ответственна за ракетный обстрел базы Эт-Таджи в Ираке, где расположены силы военной коалиции Штатов. Трамп заявил, что удар нанесла повстанческая группировка, которая якобы могла быть связана с Тегераном. Впрочем, это, по словам президента, еще не установлено наверняка. Иранские власти на эти слова Трампа пока не ответили. Напомним, что 11 марта коалиция США в Ираке сообщила о гибели трех военных — они попали под обстрел в районе Эт-Таджи. Еще 12 человек пострадали. Учитывая риторику Белого дома, это грозит новым обострением в отношениях Тегерана и Вашингтона.

На Украине временно разместят иностранные войска А в Киеве готовятся к военному «вторжению». Но в учебных целях. Президент страны Владимир Зеленский подписал закон о временном размещении иностранных войск на Украине. Поводом для этого стала целая серия международных боевых учений, которые пройдут в этом году. В том числе речь о маневрах Sea Breeze и Rapid Trident с участием США, а также об украинско-британских Warrior Watcher. Еще Киев планирует учения с Молдавией и Румынией. Отметим, что, помимо этого, в Европе скоро стартуют крупные маневры НАТО Defender Europe. В них должны поучаствовать почти 40 000 солдат. Впрочем, организаторы уже заявили, что сократят программу из-за коронавируса.