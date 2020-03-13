Мать Лободы покорила ее поклонников красотой и молодостью

Киев, 13 марта. Поклонников популярной украинской певицы Светланы Лободы покорила фотография ее молодо выглядящей матери. Фото исполнительница опубликовала в микроблоге в соцсети Instagram.

Певица Светлана Лобода 12 марта поздравила мать Наталью с 63-летием и поделилась редкими фотографиями, на которых запечатлена с именинницей. На одном из фото мать певицы предстала в алом платье, на другом она позирует в элегантном наряде с внучкой.

«Дорогая наша, любимая мамочка. Я поздравляю тебя с твоим днем! Мне хорошо, когда я знаю, что ты счастлива и улыбаешься… Пусть так будет всегда! Береги себя и будь, пожалуйста, здорова! И, хорошего тебе дня сегодня. Мы тебя любим», — сопроводила фотографии подписью Лобода.

Поклонники и коллеги певицы по шоу-бизнесу восхитились красотой Натальи и ее молодым видом. Многие отмечали, что звезда и ее мать очень похожи и обе имеют необычайно стройные фигуры.

В комментариях к публикации подписчики восхищались внешностью именинницы и писали ей пожелания.

«Какая у Вас красивая семья! Вам всем огромной любви и счастья!!!» — написала irina__patrik.

«Похожа на маму, так мило…» — отметила mariapinigina41257.

Ранее Лобода похвасталась перед поклонниками фотографией в розовой шубе вокалиста немецкой группы Rammstein Тиля Линдеманна.