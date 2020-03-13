Песня группы Little Big для Евровидения вызвала неоднозначные эмоции у россиян

Москва, 13 марта. Российская группа Little Big в четверг вечером в шоу «Вечернего Урганта» спела песню Uno, с которой поедет представлять страну на международный конкурс Евровидение. Однако композиция, сделанная в стиле диско 70-х была неоднозначно воспринята пользователями Сети.

Некоторые посчитали новую композицию слишком слабой в сравнении с другими работами музыкантов.

«Их прошлые работы хотя бы действительно раскачивают. А это, извините, дно. Скучно. Не говоря об аутентичности. Жаль», – объясняет пользователь под ником William Kroes.

«Больше всего радует именно необычный взгляд [музыкантов. — Прим. ФАН] на вещи. Эта песня…слабовата. Кому-то понравится, но, то что я ранее написал за группу… к этой песне и видеоролику я отнести не могу. Видимо, здесь они очень ограничены определенными рамками Евровидения», – заявил Виталий Васин.

Вместе с тем россияне посчитали, что группа действительно способна удивить зрителей Евровидения. Но россиянам будет трудно занять первое место.

«Очень даже неплохо. Вполне может побороться, но к сожалению, думаю недостаточно для топа 1», – пишут пользователи соцсетей.

Жители России выделили креативный и необычный стиль исполнителей, а также разнообразие тематики роликов и песен. В комментариях под клипом на песню Uno фанаты Little Big отметили, что особенно им запомнился танцор.

«Требую взять толстячка на Евровидение, теперь эта песня без него у меня не складывается в голове», – пишет Денис Головин.

Другие же пользователи высказали уверенность в том, что в 2020 году Россия одержит победу в Евровидение.

«Мне понравилось, прям с первого раза. В стиле Little Big, а это самое главное! За что мы их любим, с тем они и поедут, а не с песней «специально для Евровидения» Классно! Жду победы», – комментирует Алина Бурда.

Напомним, ранее новая песня Uno российской группы Little Big, с которой музыканты поедут на конкурс Евровидение-2020, получилась выхолощенной. Такое мнение высказал музыкальный критик и журналист Александр Беляев.