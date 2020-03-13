Ряд регионов России может остаться без запасов ликвидности в 2020 году

Москва, 13 марта. Более 60 регионов России могут лишиться резервов в текущем году из-за опережающего роста расходов. Такие выводы приводятся в исследовании российского рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги».

«К концу года 62 региона могут остаться без запасов ликвидности из-за опережающего роста расходов», — сообщается в материале.

Рост доходов в прошлом году наблюдался в 79 регионах, в 2018 году — в 80. Но в 2019 году доходы в среднем росли на 10%, тогда как расходы — на 15%.

Эксперты считают, что основной причиной замедления роста доходов региональных бюджетов было торможение поступлений от налога на прибыль. По этому показателю отрицательная динамика была отмечена в 27 регионах России, в 2018 году таких субъектов федерации было на 10 меньше. Темп прироста поступлений от налога на прибыль сократился с 23% в 2018 году до 8% в 2019 году.

Авторы исследования отмечают, что в 2020 году плановый объем дотаций в регионы превышает 700 млрд рублей. Но сумма может существенно возрасти под влиянием пандемии коронавируса и прочих негативных факторов. При этом Минфин намерен продолжить сдерживать увеличение долговой нагрузки регионов.

В то же время, если после первого квартала сохранятся низкие цены на нефть и продолжатся перебои в мировой торговле, российские экспортеры могут уменьшить налоговые отчисления. В этом случае регионы могут прибегнуть к долговому финансированию, отмечают аналитики.