Более 100 тысяч жителей Огайо могут быть заражены коронавирусом

Вашингтон, 13 марта. Новым типом коронавируса в американском штате Огайо могут быть заражены более 100 тысяч жителей. К такому выводу пришла глава департамента здравоохранения Огайо Эми Эктон.

По ее словам, соответствующие данные она получила из расчета количества зараженных и числа граждан, проживающих в штате.

«Мы знаем, просто исходя из факта распространения вируса среди населения, что по меньшей мере 1% как минимум, является носителем этого вируса в Огайо. У нас живет 11,7 миллиона. Таким образом, цифра превышает 100 тысяч», – заявила она.

При этом на сегодняшний день в штате официально зарегистрированы лишь пять подтвержденных случаев инфицирования. Но по словам чиновницы, истинная картина не видна из-за медленного развития системы тестирования, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее в Нью-Йорке было объявлено чрезвычайное положение в связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19. Ряд театров на Бродвее объявили, что временно закрываются. На данный момент в Нью-Йорке выявлено 328 случаев заражения.

Тем временем, число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в США превысило 1 тысячу, сообщило издание NYT. От осложнений, вызванных COVID-19, уже умерли более 30 пациентов.