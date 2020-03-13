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Экономика

Аналитик WP считает, что Италия может стать очагом глобального финансового кризиса

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Аналитик WP считает, что Италия может стать очагом глобального финансового кризиса

Москва, 13 марта. Экономический обозреватель The Washington Post Дэвид Линч считает, что банковский сектор пострадавшей от эпидемии коронавируса Италии может стать очагом нового глобального финансового кризиса.

Аналитик напомнил о прекращении коммерческой деятельности в стране, которая обладает восьмой крупнейшей экономикой мира. Линч отметил, что если бизнес и простые граждане останутся без денег, они могут перестать обслуживать кредиты. В этом случае будущее мира будет зависеть от выносливости банковской системы Италии, которая долгое время была одной из самых слабых в Европе.  

Другой проблемой обозреватель WP называет настороженную реакцию инвесторов на дорогостоящие антикризисные меры Рима. Это может обесценить составляющие большую часть банковских активов государственные облигации Италии, снизить резервы кредитных организаций и ограничить их кредитование. В итоге это приведет к дальнейшему замедлению экономики.

Аналитик WP считает, что Италия может стать очагом глобального финансового кризиса

Линч подчеркнул, что итальянским банкам принадлежит четверть государственного долга страны в размере 2,4 триллиона долларов. В условиях резкого спада это может привести к дестабилизации. В результате итальянские власти могут не справиться с внезапным банковским кризисом, заключает Линч.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о прекращении всей коммерческой деятельности в стране, сообщила «Газета.ру». В Италии закрыты рестораны и бары. Работу продолжают лишь общественный транспорт, банки и страховые компании. Также при условии соблюдения всех мер предосторожности открытыми останутся фабрики.

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Источник: The Washington Post
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