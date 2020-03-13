Продюсер Лободы заступилась за Джигана

Москва, 13 марта. Продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина публично поддержала известного под псевдонимом Джиган рэпера Дениса Устименко и осудила поддержавших его супругу Оксану Самойлову звезд. Мнением Крапивина поделилась в личном микроблоге в соцсети Instagram.

По словам продюсера, Устименко не совершил ничего предосудительного, и развлекаться для мужчины в его возрасте — нормально.

«Ну повеселился чувак, …, чем-то сверху полирнулся, девиц за тельца пощипал, и, о Боги!!! мир начал выражать тонны соболезнований его супруге … вместо того, чтобы сказать: «Оксана, да нормальный парень Джига! Все нормальные пацаны иногда уходят в отрыв!», — заступилась за рэпера Крапивина.

Продюсер осудила позицию представителей шоу-бизнеса и простых пользователей, которые считают, что Джиган должен расплатиться за ошибки. Она отметили, что ей надоело «хайпожорство» и высказала мнение, что сейчас «шизоид на шизоиде, шизоидом погоняет».

Также Крапивина высказалась о движении Metoo и приговоре осужденному за сексуальное насилие первой степени и изнасилование третьей степени голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну, намекнув на его чрезмерность.

Примечательно, что часть подписчиц поддержала Крапивину. Однако многие обратили внимание на недопустимость оправдания сексуального насилия и напомнили о неподобающем поведении Джигана.

Ранее стало известно, что Самойлова намерена лишить Устименко родительских прав. Пара прожила в браке восемь лет. Информации о причинах ссоры в звездной семье мало. По сообщениям СМИ, модель могла стать жертвой домашнего насилия.