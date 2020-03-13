Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Музыкальный критик Беляев назвал песню Little Big для Евровидения «выхолощенной»

435
0 Оставить комментарий

Музыкальный критик Беляев назвал песню Little Big для Евровидения «выхолощенной»

Москва, 13 марта. Новая песня Uno российской группы Little Big, с которой музыканты поедут на конкурс Евровидение-2020, получилась выхолощенной. Такое мнение высказал музыкальный критик и журналист Александр Беляев.

Он отметил, что для него оказался удивительным тот факт, что группа решила делать не то, чем они прославились, а «пародировать стандартный продукт Евровидения».

«Это пародия на ранние 80-е по эстетике, некое евродиско, в частности итальянское, но там было качество выше, а здесь все абсолютно выхолощено», – цитирует Беляева РИА Новости.

Он также отметил, что, по его мнению, единственной «фишкой» номера является «толстый танцор», однако при этом критик отмечает, что в данном случае необходимо будет посмотреть, какой номер россияне покажут на самой сцене Евровидения.

Напомним, премьера клипа на песню Uno состоялась в этот четверг в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. Она исполняется на английском языке со счетом на испанском в припеве. Атмосфера клипа выдержана стилистике семидесятых годов.

Ранее музыкальный критик Артур Гаспарян заявил, что песня россиян имеет шансы стать заметной на конкурсе, но едва ли она одержит победу.

Новости партнеров

Новости партнеров