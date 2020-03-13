Музыкальный критик Беляев назвал песню Little Big для Евровидения «выхолощенной»

Москва, 13 марта. Новая песня Uno российской группы Little Big, с которой музыканты поедут на конкурс Евровидение-2020, получилась выхолощенной. Такое мнение высказал музыкальный критик и журналист Александр Беляев.

Он отметил, что для него оказался удивительным тот факт, что группа решила делать не то, чем они прославились, а «пародировать стандартный продукт Евровидения».

«Это пародия на ранние 80-е по эстетике, некое евродиско, в частности итальянское, но там было качество выше, а здесь все абсолютно выхолощено», – цитирует Беляева РИА Новости.

Он также отметил, что, по его мнению, единственной «фишкой» номера является «толстый танцор», однако при этом критик отмечает, что в данном случае необходимо будет посмотреть, какой номер россияне покажут на самой сцене Евровидения.

Напомним, премьера клипа на песню Uno состоялась в этот четверг в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. Она исполняется на английском языке со счетом на испанском в припеве. Атмосфера клипа выдержана стилистике семидесятых годов.

Ранее музыкальный критик Артур Гаспарян заявил, что песня россиян имеет шансы стать заметной на конкурсе, но едва ли она одержит победу.