Токийская биржа отметилась рекордным обвалом за последние 30 лет

Токио, 13 марта. На фоне новостей по ситуации с пандемией коронавируса токийская биржа рухнула на 10%. Данный показатель стал худшим, начиная с 1990 года.

В пятницу, 13 марта японская биржа открылась провалом основного индекса Nikkei 225 на 8,5%. При этом за прошедший месяц непрерывного падения она потеряла уже почти треть своей стоимости.

К 4.35 по московскому времени индекс опустился на 9,5% до 16812 пунктов, пробив психологически важную отметку в 17000 пунктов. Всего в ходе торгов индекс потерял более 1830 пунктов. Это стало крупнейшим падением с апреля 1990 года, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее торги на американской фондовой бирже закрылись серьезным падением. Данный показатель стал рекордным, начиная с 1987 года. Индексы обрушились на 7,9-9,3% даже несмотря на беспрецедентное решение Федеральной резервной системы США направить в течение трех недель в банки до 1,5 триллиона долларов.

Вместе с тем, в четверг Европейские биржи обрушились на более чем 16% после решения американского правительства о запрете на въезд в США из стран ЕС. Так, например, британский индекс FTSE 100 снизился на 10,93%, а французский CAC 40 сократился на 12,28%, пишет «Газета.ru».