Петросян ответил хейтерам на критику своих пляжных фото

Москва, 13 марта. Известный российский юморист Евгений Петросян отреагировал на критику недоброжелателей из-за его пляжных фото. Мнением комик поделился на своей странице в соцсети Instagram.

Петросян опубликовал новую фотографию с отпуска, сопроводив снимок язвительным текстом в адрес недовольных его прежними фото хейторов.

«Вчера несколько прытких упрекнули меня за то, что я на пляже оголил верхнюю часть тела. Чтобы успокоить их благородную душу, сообщаю, что сегодня, согласно их инструкциям, я загораю в рубашке. Спасибо всем комментаторам, обнажающим свои мысли, делающим это по потребности души или нервной системы. Судя по всему, есть и такие, кто просто зарабатывает свои небольшие денежки. По-моему, они называются боты. Не было заботы, появились боты», — написал артист.

Петросян опубликовал фото с обнаженным торсом в минувшую среду, 11 марта. Снимок вызвал неоднозначную реакцию у аудитории. Часть подписчиков высказалась об излишнем весе артиста, другие отметили обильный волосяной покров на груди юмориста.

На новой фотографии Петросян загорает на берегу моря. На нем надеты белая рубашка, солнцезащитные очки, шляпа и трусы в горошек. На этот раз подписчиков больше позабавил не наряд артиста, а его гладко выбритые ноги.

Ранее Евгений Петросян рассказал о размере своей пенсии, сообщила «Газета.ру». По словам артиста, он получает «двадцать с лишним тысяч рублей». Артист отметил, что этой суммы ему хватает. Свою пенсию он назвал «обыкновенной».