Пандемия коронавируса может закончиться к лету

Пекин, 13 марта. Массовое заражение новым типом коронавируса может остановиться к июню. К такому выводу пришел глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения Китая Чжун Наньшань. Произойдет это при условии всеобщей мобилизации, пояснил эксперт.

«Если бы все страны могли мобилизоваться, это могло бы закончиться к июню. Моя оценка основана на сценариях, в которых все страны принимают позитивные меры», – заявил врач.

По словам специалиста, если бы некоторые страны не отнеслись бы к инфекции столь серьезно, не предприняв обстоятельные меры, эпидемия могла бы продолжаться куда дольше. При этом Чжун Наньшань призвал правительства других государств следовать инструкциям Всемирной организации здравоохранения и прилагать все усилия на национальном уровне.

Эксперт считает, что более теплая погода может замедлить распространение коронавируса, которым на сегодняшний день заразились почти 125 тысяч человек по всему миру.

Чжун Наньшань является 83-летним эпидемиологом, которому приписывают помощь в остановке вспышки тяжелого острого респираторного синдрома, более известного как атипичная пневмония. Данное заболевание появилось в начале 21 века и в 2002-2003 годах распространилась в ряде стран Юго-Восточной Азии, сообщает New York Post.

Напомним, ранее ученые изучили особенности распространения вызываемой вирусом SARS-CoV-2 инфекции COVID-19 и пришли к выводу, что для передачи патогена идеально подходят влажность 35–50% и температура от 5 до 8,72 градуса тепла.