Более 600 жилых домов остались без газа из-за аварии на газопроводе в Дагестане

Махачкала, 13 марта. Более 600 домов остались в Дагестане без газоснабжения из-за произошедшей в ночь на пятницу аварии на газопроводе. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Республике Дагестан.

«Под отключение попадает один населенный пункт — Байрамаул, 664 домов, население 2656 человек», — цитирует ведомство ТАСС.

В общей сложности без газа остались 2,6 тыс. человек. Из-за ДТП в селе Байрамаул Хасавюртовского района в 90 км от Махачкалы получил повреждения надземный стальной газопровод, в сварном стыке которого произошел разрыв. Утечка газа была оперативно локализована. Утром в пятницу специалисты приступят к восстановлению газоснабжения.