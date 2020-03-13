После аварии на ЛЭП 16 тысяч жителей Тывы остались без света

Кызыл, 13 марта. В Республике Тыва жители 11 населенных пунктов с населением 16,7 тысячи человек остались без электроснабжения. Причиной стала авария на высоковольтной линии Ак-Довурак-Тээли ВЛ-35, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сообщение об отключении электроэнергии в Бай-Тайгинском и Барун-Хемчикском районе поступило в экстренные службы в 06.05 по местному времени (02.05 по Москве).

«Под отключение попало 3 610 жилых домов, в которых проживает 16 744 человека, 34 социально-значимых объекта. Ведутся аварийно-восстановительные работы», – говорится в сообщении ГУ МЧС по Республике Тыва.

На данный момент для ликвидации аварии привлечены 16 человек и 6 единиц техники.